İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti

İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler ise şöyle:

İDO

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

-08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

-09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

-10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

-07-00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

-14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

