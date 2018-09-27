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İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 07:09 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve  Bursa Deniz Otobüslerinin(BUDO), Marmara Denizi'ndeki olulmsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin(BUDO), Marmara Denizi'ndeki olulmsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

BUDO'nun iptal ettiği seferleri ise şöyle; 07.00, 09.00 ve11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri ve 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu(İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.

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