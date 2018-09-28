İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul,(DHA) MARMARA Denizi'ndeki fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz otobüsleri(BUDO) bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma ve 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
BUDO'dan ypılan açıklamada ise iptal edilen seferler şöyle;
0700 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
0730 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
0830 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
0900 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
0900 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
0930 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)
1030 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
1030 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
Bilim insanlarından korkunç tahminler! İşte Dünya'yı bekleyen son
'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı
Trump'ın adayı Kavanaugh'a cinsel saldırı suçlaması: Beni tecavüz sonrası öldürmesinden korktum!
Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!
MHP 3 büyük ilde aday çıkarmayacak iddiası! Yerel seçimde Cumhur İttifakı sürecek mi?
Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum