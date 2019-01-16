HABER

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 07:21 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ve  Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul DHA
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO'dan sefer iptalleri:
07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri
09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Prizde unutulan ütü bu hale getirdiPrizde unutulan ütü bu hale getirdi
16 Ocak Çarşamba için günlük burç yorumları 16 Ocak Çarşamba için günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prizde unutulan ütü bu hale getirdi

Prizde unutulan ütü bu hale getirdi

Günlük burç yorumları 16 Ocak Çarşamba (2019 yıllık burç yorumları)

16 Ocak Çarşamba için günlük burç yorumları

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu! İDO'da sefer iptali!

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu!

Karda tehlikeli eğlence! Hiç kimseye aldırmadılar!

Karda tehlikeli eğlence! Hiç kimseye aldırmadılar!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Artık o ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

'Palu ailesi' hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanı Gül canlı yayında açıkladı

'Palu ailesi' hakkında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.