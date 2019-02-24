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İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 06:52 | Son Güncelleme

Murat SOLAK-İstanbul DHA Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Murat SOLAK-İstanbul DHA
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:

İDO
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

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