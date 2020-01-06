İDO ve BUDO'da sefer iptalleri 

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:
İDO
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Okuyucu Yorumları 0 yorum