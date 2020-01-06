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  4. İDO ve BUDO'da sefer iptalleri 

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 04:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

İDO
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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