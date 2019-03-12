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İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul DHA
İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle,
-18.05 Kadıköy-Bursa/Yenikapı
-19.15 Bostancı-Bandırma / Yenikapı-Bandırma
-19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
-19.50 Kadıköy-Bursa
-20.05 Yenikapı-Bursa
-21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

*13.03.2019
-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
-07.50 Kadıköy-Bursa
-08.05 Yenikapı-Bursa
-09.50 Kadıköy-Bursa
-10.05 Yenikapı-Bursa
-08.30 Bursa 09.05 Armutlu/ 09.20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle,

-16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-16.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-19.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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