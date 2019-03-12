İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle,

-18.05 Kadıköy-Bursa/Yenikapı

-19.15 Bostancı-Bandırma / Yenikapı-Bandırma

-19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

-19.50 Kadıköy-Bursa

-20.05 Yenikapı-Bursa

-21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

*13.03.2019

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

-07.50 Kadıköy-Bursa

-08.05 Yenikapı-Bursa

-09.50 Kadıköy-Bursa

-10.05 Yenikapı-Bursa

-08.30 Bursa 09.05 Armutlu/ 09.20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle,

-16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-16.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-19.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

