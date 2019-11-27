İDO ve BUDO'nun bazı seferi iptal edildi 

Haber: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

İDO'nun 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.00'daki başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

