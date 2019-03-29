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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 09:32 | Son Güncelleme

İSTANBUL Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO)'nun seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO)'nun seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

09.20 Armutlu Tatil Koyu-Yenikapi-Kadikoy

09.50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

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