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İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 06:23 | Son Güncelleme

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), bugün yapılması planlanan bazı seferleri aşırı rüzgar nedeniyle iptal edildi.Hava muhalefeti nedeniyle İDO ve BUDO tarafından yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), bugün yapılması planlanan bazı seferleri aşırı rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Hava muhalefeti nedeniyle İDO ve BUDO tarafından yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. iptal edilen seferlere ilişkin İDO ve BUDO resmi internet sayfalarında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada İstanbul Deniz Otobüsleri iptal edilen seferleri şu şekilde:
Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 30.03.2019 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal edildi. Ancak 07:30 Bursa-Yenikapı feribot seferine bilet değişiklik yaparak katılabilirsiniz. 09:50 Kadıköy/10:05 Yenikapı-Bursa seferlerimiz iptal edilmistir.07:30 Yenikapı-Bursa feribot seferine bilet değişikliği yaparak katılabilirsiniz. 09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferimiz iptal edilmiştir.
08:30 Bursa/ 09:05 Armutlu/ 09:20 Armutlu Tatil Koyu-Yenikapı-Kadıköy seferlerimiz iptal edilmistir.07:30 Bursa-Yenikapı feribot seferine bilet değişikliği yaparak katılabilirsiniz.
07:5 0Kadikoy/08:05 Yenikapı-Bursa seferlerimiz iptal edilmiştir. 07:30 Yenikapı-Bursa feribot seferine bilet değişikliği yaparak katılabilirsiniz.” İfadelerine yer verildi.
BUDO Seferleri
Bursa Deniz Otobüslerinin resmi internet sitesinde sefer iptalleri ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “30.03.2019 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
08:30 tarihindeki Bursa Mudanya - İstanbul Büyükçekmece seferi,
09:30 tarihindeki İstanbul Eminönü/Sirkeci

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

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