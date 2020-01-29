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İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 08:39 | Son Güncelleme

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, 29 Ocak Çarşamba günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi, Bostancı- Yenikapı- Bandırma 12.00 seferi.

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Saat 07.00 Bursa (Mudanya)

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Anahtar Kelimeler:
BUDO İDO Sefer Iptali

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