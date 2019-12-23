İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi -ek bilgilerle 

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;
23.12.2019 saat 07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy
23.12.2019 saat 07:40 Bostancı-Beşiktaş
23.12.2019 saat 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
23.12.2019 saat 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
23.12.2019 saat 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
23.12.2019 saat 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;
07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
07:45 Karaköy-Bostancı
06:55 Bostancı-Karaköy
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