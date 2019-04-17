İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde ve "Dört Mevsim" adlı birer perdelik eserden oluşan "3 Bale" ile sanatseverlerle bulaşacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında 27 ve 28 Nisan akşamı, koreograf Orkan Dann'ın eseri "Bahar" ve Deniz Özaydın'ın kareografisini yaptığı "Nox" eserleriyle iki dünya prömiyeri yapılacak.

Sanatseverler ayrıca, 7, 16, 21 ve 25 Mayıs tarihlerinde "Bahar", "Nox" ve "Dört Mevsim" eserlerinden oluşan "3 Bale" gösterisini izleyebilecek.

