İDOB açılış konseri ile sezona başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi, sezona İtalyan besteci Gioacchino Rossini’nin eserlerinin yorumlandığı "Açılış Konseri" ile başladı.
Ünlü bestecinin vefatının 150. yılı nedeniyle Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleşen konserde 16. yüzyıldan 22. yüzyıla renkli bir repertuvar sunuldu.
Yaklaşık iki saat süren etkinlikte, Caner Akgün, Hale Soner, Gökhan Ürben, Elif Tekışık, Ayşe Sinem Ekşioğlu, Nesrin Gönüldağ, Sevim Zerenaoğlu, Caner Akın, Ali İhsan Onat, Umut Tingür ve Hande Soner Ürben sahne aldı.
Konserde, sanatçının "Semiramide", "La Gazza Ladra", "La Cenerentola", "İtalya'da bir Türk", "Maometto II", "Guillaume Tell" ve "Stabat Mater" eserleriyle "Sevil Berberi" eserinden "Senfoni", "Largo al factotum", "Una voce poco fa", "La Calunnia", "Dunque io son" bölümleri yorumlandı.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin ardından İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan yeni sezona ilişkin bilgi verdi.
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