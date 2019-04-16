HABER

İDOB çocuk şenliğine Hakkari, Ankara ve Çanakkaleli çocuklar katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 13:47 | Son Güncelleme

İDOB çocuk şenliğine Hakkari, Ankara ve Çanakkaleli çocuklar katılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle çocuklara şenlik havası yaşatacak.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen 7-11 yaşları arasındaki çocukların katılımına açık "Opera ya da Bale denince aklına ne geliyor?" konulu resim yarışmasının ödül töreni, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda, 21 Nisan'da yapılacak.

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlerin yanı sıra sergilenmeye hak kazanan resimler de Süreyya Operası fuaye alanında izlenime sunulacak.

Etkinlikte ayrıca İDOB Çocuk Korosu'nun en sahipliğinde Ankara Muammer Sun Eğitişim Korosu, Çanakkale Barış Korosu, Hakkari Yüksekova Mavi Hayaller Çocuk Korosu sahne alacak. "Çocuklar İçin, Çocuklarla Birlikte" temasıyla yola çıkılan "Dans Et Şarkı Söyle" başlıklı programda İDOB korosunu şef Sercan Gazeroğlu yönetecek. Konserde Hakkarili çocuklar Sema Çelik, Çanakkaleli çocuklar Mete Gökçe, Ankaralı çocuklar ise Atilla Çağdaş Değer şefliğinde sahne alacak.

Koreografisini Gamze Hopanoğlu'nun üstlendiği konserde piyanist Olena Şenol da çocuklara eşlik edecek.

Konserde "Son Söz", "Ali Reis", "Şiirlerle Büyüsün Çocuklar", "Un Poquito Cantas", "Mustafam", "Sıra Olalım", "Şaşkın Karga", "Telefon", "Uçurtma", "Takatuka" "Sing and Swing", "Dünyayı Verelim Çocuklara", "Mavi Gezegen", "Sen Kimin Canısın", "Bahçalarda Börülce", "Kalinka", "23 Nisan Şarkısı" ile Beethoven'ın insana, doğaya adadığı başyapıtı "9.Senfoni"nin unutulmaz ezgisi "Neşeye Şarkı" eserleri yorumlanacak.

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Metin Gündoğdu’dan Ermeni basınına ayar üstüne ayarMetin Gündoğdu’dan Ermeni basınına ayar üstüne ayar
Bakan Pakdemirli: Belarus'la hedef 1 milyar dolar ticaret hacmiBakan Pakdemirli: Belarus'la hedef 1 milyar dolar ticaret hacmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İDOB konser yarışma

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler

Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler

FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

Yemek için dakikalarca kuyruk beklediler!

Yemek için dakikalarca kuyruk beklediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.