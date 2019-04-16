İDOB çocuk şenliğine Hakkari, Ankara ve Çanakkaleli çocuklar katılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle çocuklara şenlik havası yaşatacak.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen 7-11 yaşları arasındaki çocukların katılımına açık "Opera ya da Bale denince aklına ne geliyor?" konulu resim yarışmasının ödül töreni, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda, 21 Nisan'da yapılacak.

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlerin yanı sıra sergilenmeye hak kazanan resimler de Süreyya Operası fuaye alanında izlenime sunulacak.

Etkinlikte ayrıca İDOB Çocuk Korosu'nun en sahipliğinde Ankara Muammer Sun Eğitişim Korosu, Çanakkale Barış Korosu, Hakkari Yüksekova Mavi Hayaller Çocuk Korosu sahne alacak. "Çocuklar İçin, Çocuklarla Birlikte" temasıyla yola çıkılan "Dans Et Şarkı Söyle" başlıklı programda İDOB korosunu şef Sercan Gazeroğlu yönetecek. Konserde Hakkarili çocuklar Sema Çelik, Çanakkaleli çocuklar Mete Gökçe, Ankaralı çocuklar ise Atilla Çağdaş Değer şefliğinde sahne alacak.