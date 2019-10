İDOB, sezona Beethoven'ın eserleriyle başlayacak

- "AKM açıldığında, bıraktığımız yerden çok daha ileriden devam edeceğiz"

Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaatının son durumuna da değinen Arıkan, Instagram'da paylaştığı Beethoven'ın açılış konseri videosuna yoğun ilgi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Sebebi sanıyorum fondaki harıl harıl devam eden AKM inşaatıydı. Gerçekten bir toplantıya falan gidip geliyorum, bir seyahat yapmak zorunda kalıyorum, iki gün sonra geliyorum, bir kat daha çıkmış. Her gün görüntüsü çok farklılaşıyor. Çok yoğun bir kitle var ve çok yoğun çalışıyorlar. Bu tabii bizi çok heyecanlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği tarihe yetiştirebilmek için galiba kolları sıvadılar. Umarım her şey yolunda gider. Bir an önce kaybettiğimiz bu 12 senenin acısını açıldıktan sonra gideririz. Gerçekten kaybımız çok büyük. Sadece yapılmayan temsiller, sergiler değil aynı zamanda manevi ve psikolojik olarak da bir zarar gördük. İşimizi gerçek anlamda yapamıyoruz. Dolayısıyla umarım bir an önce AKM tekrar kurumumuzun tasarrufuna girer. İstanbul halkı da bıraktığı yerden tekrar devam eder. Çünkü gerçekten İstanbul ve Türkiye için çok önemli bir kültür merkezi. Bıraktığımız yerden devam ederiz diyoruz aslında çok daha ileriden devam edeceğiz. Çünkü yıkılan bina diğer kurumlarla paylaştığımız tek bir kütleydi. Şimdi yapılan ise opera binası ayrı, Devlet Tiyatrolarının tiyatro sahnesi ayrı. Toplantı salonu, sinema salonu, konser salonu gibi farklı birimler farklı binaları kullanacağı için daha çok sanat üretebileceğiz."