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  4. İDOB sezona "Yunus Emre Oratoryosu"yla devam ediyor

İDOB sezona "Yunus Emre Oratoryosu"yla devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Eser 29, 31 Ocak ve 1, 4, 5, 7 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, 9 Şubat'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sezona, A. Adnan Saygun'un eseri "Yunus Emre Oratoryosu" ile devam ediyor.

Geçen sezonda prömiyerini yapan eser 29, 31 Ocak ve 1, 4, 5, 7 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, 9 Şubat'ta Zorlu PSM'de izleyenlerle buluşacak.

"İnsan" metnini Uğur Seyrek ve Işık Noyan'ın yazdığı eserde sanatseverler, sahnede hem İDOB dansçılarını hem de opera solistleri ve korosunu birlikte izleyecek.

Seyrek'in koreografi ve rejisi ile "İnsan"ı arayan "Yunus Emre Oratoryosu", geçen sezon prömiyerini yapmış, 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde de sanatseverlere buluşmuştu.

Adnan Saygun, 13. yüzyılda yaşayan ünlü halk ozanı ve düşünürü Yunus Emre'nin yazdığı şiirlerden bazılarını kullanarak 4-5 ayda bestelediği ve 1943'te tamamladığı oratoryoyu "en büyük sanat tecrübesi" olarak nitelendirmiş, eser ilk kez 25 Mayıs 1946'da Ankara'da seslendirilmişti. Bir Türk besteci tarafından bestelenmiş ilk oratoryo olan Yunus Emre Oratoryosu, kısa sürede Saygun'u uluslararası düzeye taşımıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Yunus Emre Oratoryosu

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