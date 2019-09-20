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İDOB, sezonu Beethoven'la açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:31 | Son Güncelleme

Açılış konseri, 5 Ekim'de Aya İrini Müzesi'nde verilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), sezon açılışını Ludwig van Beethoven'ın eserleriyle yapacak.

İDOB, 2019-2020 sezon açılış konserini, Beethoven'ın "9. Senfoni" ve "Koral Fantezi" eserleriyle 5 Ekim'de Aya İrini Müzesi'nde gerçekleştirecek.

Orkestra şefliğini Zdravko Lazarov, koro şefliğini Volkan Akkoç'un üstlendiği konserde piyanist Birsen Ulucan yer alacak.

"9. Senfoni" için solist olarak Otilia İpek, Barbora Hitay, Hüseyin Likos ve Suat Arıkan, "Koral Fantezi" için Sevim Z. Ateş, Hale Soner, Özge Kalelioğlu, Ufuk Toker, Onur Turan ve Umut Tingür sahnede olacak.

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Anahtar Kelimeler:
İDOB Opera

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