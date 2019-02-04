HABER

İDOB şubatta 3 konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 22:20 | Son Güncelleme

"Alman Romantikleri", "Senfonik Konser" ve "İngiliz-Amerikan Besteciler" konserleri şubat Ayında Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) şubat ayında 3 konserle sanatseverlerle buluşacak.

Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek konserlerin ilki "Alman Romantikleri"nde İDOB solistleri sahne alacak.

Konserde, ünlü Alman bestecileri Robert Schumann, Franz Schubert ve Johannes Brahms'ın eserlerini, piyanist Evren Büyükburç Erol eşliğinde, Mezzosoprano Özay Günay ve Bariton Önay Günay seslendirecek.

Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetiminde İDOB Orkestrası'nın sahnede olacağı "Senfonik Konser" de 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konserde solist sanatçı olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Başkemancısı Tayfun Bozok yer alacak.

Program kapsamında 12 Şubat müzikseverlerin beğenisine sunulacak "İngiliz – Amerikan Besteciler Konseri"nde ise ünlü İngiliz ve Amerikan bestecilerin eserlerini, İDOB solistleri Utku Bayburt, Ayşe Sinem Ekşioğlu, Ayşe Sezerman, Elif Tuğba Tekışık, piyanist Aslıhan Korkmaz eşliğinde seslendirecek.

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni? Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Bucak'ta 300 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu (3)Bucak'ta 300 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu (3)
Düzce'de yangınDüzce'de yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB)

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan'ın İliç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.