İDOB, Zorlu PSM'de yeni yıl konseri verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Yeni Yıl Konseri"yle Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Murat Kodallı'nın şefliğini üstlendiği orkestrada, solist olarak Berk Dalkılıç, Ali Murat Erengül, Özgecan Gençer, Hale Soner ve Ufuk Toker yer aldı.

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Yıl Konseri'ni aynı repertuvarla 3 ve 4 Ocak'ta Kadıköy Süreyya Operası'nda da sahneleyeceklerini söyledi.

Arıkan, İDOB'un her yıl yeni yıl konserlerine özenle hazırlandığına dikkati çekerek, "Bu yıl da genç solistlerimiz var. Aynı zamanda çocuk koromuz var ve çocuk koromuz olunca muhteşem bir elektrik ortaya çıkıyor." dedi.

Konserde yaklaşık 70 kişilik bir orkestranın sahne aldığını belirten Arıkan, şöyle devam etti:

"Çok genç, fakat deneyimli solist sanatçılarımız var. Onları aynı sahnede tecrübeli sanatçılarla harmanlayarak, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz. İDOB, bu anlamda aynı zamanda gençler için bir stüdyo."