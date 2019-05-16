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İDOB'dan "Gençlik Konseri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

İDOB'un 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel "Gençlik Konseri", 18 Mayıs'ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel "Gençlik Konseri" verecek.

Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde 18 Mayıs'ta verilecek konserin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov yapacak.

Genç solistler Yunus Akbaş, Hazal Güvenel Konuk, Fevzi Çankaya, Nihan Biçer, Ceren Aydın Akkoç, Cumhur Görgün, Dilan Olgun, Cenkay Aksu, İlayda Büyükyörük, Gizem Keklikçi, Beren Kader Fidan, Ecem Topçu, İpek Zehra Evre, Cansu Baş, Sofia Kazieva ve Murat Göçken, İDOB Orkestrası eşliğinde Mozart'ın Le Nozze di Figaro, Çaykovski'nin Yevgeni Onegin ve Verdi’nin Rigoletto'su gibi eserleri seslendirecek.

Obua sanatçıları Ezgi Akın Diren ve Aslıhan Özdemir, A. Vivaldi’nin "İki Obua için Konçerto Re minör", "Rv 535", Arp sanatçısı Berfin Saysel, G.F. Handel'in "Arp Konçertosu Si bemol majör", Viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil ise A.Dvorak’ın "Ze sumavy" ve "Op.68" parçaları ile sahnede olacak.

Konserde ayrıca Besteci Aydın Karlıbel'in 19 Mayıs'ın 100. yılı anısına bestelediği "İlk Adım" adlı senfonik şiir tarzındaki eseri, dünya prömiyeri yapmaya hazırlanıyor.

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19 mayıs gençlik ve spor bayramı Gençlik konseri İstanbul Devlet Opera ve Balesi

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