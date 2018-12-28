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İDOB'tan "Viyana" konseptli yeni yıl konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 12:41 | Son Güncelleme

Avusturyalı ünlü besteci Johann Strauss'a ait eserlerin yer aldığı konserde, Strauss'un bestelediği valsler ile polkaların yanı sıra bestecinin ünlü "Die Fledermaus (Yarasa) Opereti"nden aryalar sahnelendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçıları, Zorlu PSM'de gerçekleştirilen "Viyana" konseptli yeni yıl konserinde müzikseverlerle buluştu.

Avusturyalı ünlü besteci Johann Strauss'a ait eserlerin yer aldığı programda, Strauss'un bestelediği valsler ile polkaların yanı sıra bestecinin ünlü "Die Fledermaus (Yarasa) Opereti"nden aryalar sahnelendi.

Konserde İDOB solistleri Nesrin Gönüldağ, Nazlı Deniz Süren, Ufuk Toker ve Deniz Yetim "Yarasa Opereti"nden aryaları seslendirdi.

İDOB Orkestrası'nı Şef Roberto Gianola yönetirken Strauss'un "Mavi Tuna" valsinde de dansçılar Berfu Elmas ve Çağatay Özmen performans sergiledi.

Sercan Gazeroğlu şefliğindeki İDOB Çocuk Korosu ise "Mutlu Bir Yılın Özlemi", "Hoş Geldin Yeni Yıl", "We Wish You a Merry Christmas" ve "Jingle Bells" şarkılarıyla konsere renk kattı.

Konser, İDOB Müdürü Suat Arıkan'ın da dahil olduğu sürpriz bir mizansenle son buldu.

Konser 3 ve 5 Ocak'ta, Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde tekrarlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
İDOB İstanbul Devlet Opera ve Balesi

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