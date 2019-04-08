HABER

İDO’dan Dev Ramazan Fırsatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

İDO, Pendik-Yalova Hattı’nda 1 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında misafirlerine ramazan kampanyası sunuyor.

İDO, Pendik-Yalova Hattı’nda 1 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında misafirlerine ramazan kampanyası sunuyor. İDO Pendik-Yalova Hattı’nda tüm seferlerde otomobiller için sürücü dahil 70 lira olan araç ücreti, kampanya süresince 20 lira indirimle 50 lira olacak. Misafirlerine sunduğu avantajlı fiyatlarla trafik derdinden uzak yolculuklar yaşatan İDO’nun, Ramazan kampanya indirimleri 8 Nisan’dan itibaren satışta.
İDO, 1 Mayıs- 30 Mayıs 2019 tarihlerinde geçerli olmak üzere Pendik- Yalova Hattı’nda misafirlerinin yüzünü güldürecek “Dev Ramazan Fırsatı” sunuyor. Buna göre Pendik- Yalova Hattı’ndaki tüm seferlerde otomobiller için 70 lira olan araç ücreti, kampanya süresince 50 lira olarak Ramazan bereketi ile İDO misafirlerinin cebini ısıtıyor. Üstelik fiyat, yakıt ve zaman avantajı sağlayan Pendik-Yalova hızlı feribot hattının en son teknoloji ile donatılmış “Ferrycat” tipi gemileri seferlerde hiç beklemeden tarifede yer alan saatlerde kalkarak yolculuğu eziyet olmaktan çıkarıyor.
Saat başı seferlerle zamandan ve cepten tasarruf
Şehrin dışına hiç çıkmadan deniz yoluyla Pendik’ten hızlı feribota aracıyla binen İDO misafirleri, Ramazan kampanyası ile otomobil sınıfında 50 lira ödeyerek, 45 dakika sonra Yalova’ya ulaşabilecekler. İstanbul içinde bir yerden bir yere gitmek için en az 1 saat vakte ihtiyaç varken İDO misafirleri körfezi sadece 45 dakikada geçecekler. İDO misafirleri sadece zamandan değil ceplerinden de tasarruf edecekler. İDO; Pendik- Yalova Hattı’nda her gün saat başı seferlerle karşılıklı 15 gidiş- 15 dönüş olmak üzere toplam 30’a varan sefer gerçekleştirirken, misafirlerinin kampanya indirim müjdelerini Ramazan’la birlikte veriyor. İDO Pendik- Yalova Hattı’nda araç içi yolcu ücretinin sabit 1 TL olması ile hem aileler hem de kalabalık yolculuk yapacak tüm misafirleri için büyük bir maliyet avantajı sunuyor.
1 Mayıs - 30 Mayıs 2019 tarihinde tüm seferlerde sunulan Ramazan kampanyasının indirimli biletlerinden faydalanmak için biletlerinizi 8 Nisan- 20 Nisan 2019 tarihlerinde önceden almanız yeterli.

PARTNERYayalar geçerken o ışığın yanmasını beklediYayalar geçerken o ışığın yanmasını bekledi
Artvin’in Borçka ilçesinde ayı saldırıları köylüleri canından bezdirdiArtvin’in Borçka ilçesinde ayı saldırıları köylüleri canından bezdirdi
Zonguldak’ta sis etkili oldu, görüş mesafesi 25 metreye düştüZonguldak’ta sis etkili oldu, görüş mesafesi 25 metreye düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında karar!

Kritik FETÖ davasında karar!

15 metrelik su kuyusuna düşen buzağı kurtarıldı

15 metrelik su kuyusuna düşen buzağı kurtarıldı

Karlar eriyince evleri su bastı

Karlar eriyince evleri su bastı

Günlük burç yorumları 8 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Boğa burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.