İDO’dan Dev Ramazan Fırsatı

İDO, Pendik-Yalova Hattı’nda 1 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında misafirlerine ramazan kampanyası sunuyor. İDO Pendik-Yalova Hattı’nda tüm seferlerde otomobiller için sürücü dahil 70 lira olan araç ücreti, kampanya süresince 20 lira indirimle 50 lira olacak. Misafirlerine sunduğu avantajlı fiyatlarla trafik derdinden uzak yolculuklar yaşatan İDO’nun, Ramazan kampanya indirimleri 8 Nisan’dan itibaren satışta.

İDO, 1 Mayıs- 30 Mayıs 2019 tarihlerinde geçerli olmak üzere Pendik- Yalova Hattı’nda misafirlerinin yüzünü güldürecek “Dev Ramazan Fırsatı” sunuyor. Buna göre Pendik- Yalova Hattı’ndaki tüm seferlerde otomobiller için 70 lira olan araç ücreti, kampanya süresince 50 lira olarak Ramazan bereketi ile İDO misafirlerinin cebini ısıtıyor. Üstelik fiyat, yakıt ve zaman avantajı sağlayan Pendik-Yalova hızlı feribot hattının en son teknoloji ile donatılmış “Ferrycat” tipi gemileri seferlerde hiç beklemeden tarifede yer alan saatlerde kalkarak yolculuğu eziyet olmaktan çıkarıyor.

Saat başı seferlerle zamandan ve cepten tasarruf

Şehrin dışına hiç çıkmadan deniz yoluyla Pendik’ten hızlı feribota aracıyla binen İDO misafirleri, Ramazan kampanyası ile otomobil sınıfında 50 lira ödeyerek, 45 dakika sonra Yalova’ya ulaşabilecekler. İstanbul içinde bir yerden bir yere gitmek için en az 1 saat vakte ihtiyaç varken İDO misafirleri körfezi sadece 45 dakikada geçecekler. İDO misafirleri sadece zamandan değil ceplerinden de tasarruf edecekler. İDO; Pendik- Yalova Hattı’nda her gün saat başı seferlerle karşılıklı 15 gidiş- 15 dönüş olmak üzere toplam 30’a varan sefer gerçekleştirirken, misafirlerinin kampanya indirim müjdelerini Ramazan’la birlikte veriyor. İDO Pendik- Yalova Hattı’nda araç içi yolcu ücretinin sabit 1 TL olması ile hem aileler hem de kalabalık yolculuk yapacak tüm misafirleri için büyük bir maliyet avantajı sunuyor.

1 Mayıs - 30 Mayıs 2019 tarihinde tüm seferlerde sunulan Ramazan kampanyasının indirimli biletlerinden faydalanmak için biletlerinizi 8 Nisan- 20 Nisan 2019 tarihlerinde önceden almanız yeterli.



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