İDO'dan sefer iptali duyurusu

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'un açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:
26.09.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,
26.09.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi,
26.09.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi,
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