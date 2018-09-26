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İDO'DAN SEFER İPTALİ DUYURUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 00:03 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İSTANBUL DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'un açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:
26.09.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,
26.09.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi,
26.09.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi,

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