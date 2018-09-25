İDO'dan sefer iptalleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
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