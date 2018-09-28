İDO'dan sefer iptalleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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