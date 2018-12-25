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İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 18:10 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul DHA

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun iptal seferleri şu şekilde:

26.12.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50

-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

25.12.2018

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00

-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 - 21:45

-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00 - 20:55

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00

-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 - 21:45

-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-İDO iskelesi

-Sahilden görüntü

-Denizden görüntü

-Dalgalar

-Detaylar

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