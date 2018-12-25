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İDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 18:21 | Son Güncelleme

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.  İDO'nun iptal seferleri şu şekilde: 26.12.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 -Bandırma-Yenikapı-Bostancı  07:45  -Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45  25.12.2018  -Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00  -Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 - 21:45 -Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 -Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00 - 20:55 -Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00 -Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 - 21:45 -Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45

İSTANBUL (DHA)-İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'nun iptal seferleri şu şekilde:
26.12.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50
-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

25.12.2018
-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00
-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 - 21:45
-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50
-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00 - 20:55
-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00
-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 - 21:45
-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45

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