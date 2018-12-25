İDO'dan sefer iptalleri (Arşiv)

İstanbul DHA İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun iptal seferleri şu şekilde: 26.12.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 -Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 -Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 25.12.2018 -Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00 -Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 - 21:45 -Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 -Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00 - 20:55 -Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00 -Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 - 21:45 -Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45
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