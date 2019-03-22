HABER

İDO'dan seferlere "miting" düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

İDO, 24 Mart'ta Yenikapı Etkinlik Alanında yapılacak miting dolayısıyla sefer saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), 24 Mart'ta Yenikapı Etkinlik Alanında yapılacak miting dolayısıyla sefer saatlerinde değişiklik yapıldığını bildirdi.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada, 24 Mart saat 14.00'te Yenikapı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle Yenikapı Terminaline gelen-giden araç-yolcu trafiğinin 08.00-19.00 saatleri arasında güvenlik noktalarından kontrollü olarak belirtilmiş güzergahlardan yapılacağı belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Etkinlik sebebiyle 08.00-19.00 saatleri arasında Harem-Sirkeci-Harem hattındaki seferlerimiz karşılıklı olarak gerçekleştirilemeyecektir, 13.45-15.45 saatleri arasında Yenikapı-Yalova seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Miting nedeniyle Yenikapı-Yalova, Yenikapı-Bursa ve Bandırma-Yenikapı-Bostancı hatlarımızda sefer saatlerimizde değişiklik olmuştur; 17.45 Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferimiz 18.30’da yapılacaktır, 17.30 Yenikapı-Bursa hızlı feribot seferimiz 19.00’da yapılacaktır, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferimiz 16.30’da yapılacaktır."

Etkinlik sebebiyle Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy ve Bursa-Yenikapı-Kadıköy hatlarında da yolcu tahliyesi için iskele değişikliği yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14.30 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy seferimizin Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacaktır. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecektir.
16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferinizin Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacaktır. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecektir. Etkinlik sebebiyle 07.45 Yenikapı-Yalova seferimize miting nedeniyle Sirkeci sahil yolu güzergahını kullanarak ve biletlerinizi polis kontrol noktalarında ibraz ederek katılabilirsiniz. 09.45 Yenikapı-Yalova seferimiz için 08:30‘da Yenikapı Terminalinde olacak şekilde gerekli önlemleri almanızı rica ederiz. 11.45 Yenikapı-Yalova seferimiz için miting nedeniyle araç alınamayacaktır. Sadece yaya yolcu taşınabilecektir."

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Bayrampaşa’da ‘sıfır atık’ eğitimleri devam ediyorBayrampaşa’da ‘sıfır atık’ eğitimleri devam ediyor
İmamoğlu'ndan Üsküdar'da pazar ziyaretiİmamoğlu'ndan Üsküdar'da pazar ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İDO

En Çok Okunan Haberler

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.