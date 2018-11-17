İDO'nun bazı hatları durdurma kararı

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Özelleştirme sonucu düzenlenen sözleşme hukuk çerçevesinde sonlandırılarak bir kamu hizmeti olan deniz otobüsleri ile yapılan yolcu taşımacılığı yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaçebi, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (İDO) 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar’dan oluşan iç hat seferlerini durduracağını duyurması" kararını eleştirdi.

İDO'nun "dövizdeki artışlara rağmen yolcu taşıma ücretlerine talep edilen zamların kabul görmemesini" gerekçe gösterdiğini aktaran Hamzaçebi, kurumun 2011'de 861 milyon dolarlık bedelle özelleştirildiğini hatırlattı.

Bu dönemde söz konusu özelleştirmeye getirilen eleştirilere dönemin yönetimi tarafından kulak tıkandığını savunan Hamzaçebi, şunları kaydetti:

"Bugün özel bir şirket olan İDO’nun öncelikli olarak kar etmeyi amaçlaması, özelleştirme uygulamasının doğal bir sonucudur. Yapılan yanlış, bir kamu hizmeti olan şehir içi yolcu taşımacılığını sadece ve sadece kar esasına göre çalışan piyasaya emanet etmektir.

İDO’nun almış olduğu söz konusu kararın olumsuzluklarıyla boğuşacak olan ne yazık ki İstanbullular olacaktır. Daha önce aynı gerekçe gösterilerek söz konusu seferlerin sayısının azaltılmasıyla dahi zor duruma düşen İstanbullular şimdi bu seferlere alternatif aramak durumunda kalacaklardır. Bugüne kadar anılan hatlardan yararlanan yolcular doğal olarak karayoluna yönelecek, bu da özellikle son yıllarda iyice içinden çıkılmaz bir hal alan İstanbul trafiğinin yoğunluğunu daha da artıracaktır."

İstanbulluların bunu hak etmediğini belirten Hamzaçebi, deniz otobüslerinin iç hat seferleri yapması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni göreve davet etti.

Hamzaçebi, "Özelleştirme sonucu düzenlenen sözleşme hukuk çerçevesinde sonlandırılarak bir kamu hizmeti olan deniz otobüsleri ile yapılan yolcu taşımacılığı yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

