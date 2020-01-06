HABER
  4. İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi

İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 22:00 | Son Güncelleme

İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), yarın yapacağı bazı seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılması planlanan 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa,18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri ile çarşamba günü 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferi gerçekleştirilemeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (6)Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (6)
Elazığ’da park halindeki otomobil yandıElazığ’da park halindeki otomobil yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İDO sefer iptalleri

En Çok Okunan Haberler

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Trump'tan İran açıklaması

Trump'tan İran açıklaması

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Uçan çatı binanın içine girdi

Ortalığı yerle bir etti! "Bomba patladı zannettim"

Tatil haberleri art arda geldi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Tatil haberleri art arda geldi!

15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Korkunç gerçek 15 yıl sonra ortaya çıktı!

Antalya'yı sağanak yağış vurdu! Aracıyla suda mahsur kaldı

Panik anları! Aracıyla suda mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.