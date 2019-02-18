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İdrar kaçırma depresyon sebebi

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

Daha çok kadınlarda görülen ve yaşlandıkça sıklığı artan idrar kaçırma, birçok hastalığı da beraberinde getiriyor.

İdrar kaçırma depresyon sebebi

Daha çok kadınlarda görülen ve yaşlandıkça sıklığı artan idrar kaçırma, birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan, rahatsızlığın kişiyi depresyona sürükleyebileceğini söyledi.
Nilüfer Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde aile hekimleri ile bir araya gelen VM Medical Park Bursa Hastanesi Tıbbi Direktörü-Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan, yaptığı sunumda idrar kaçıran kişilerin çektikleri sıkıntılara mercek tuttu. İdrar kaçırma oranının kadınlarda yüzde 4,5-53, erkeklerde yüzde 1,6-24 arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Özcan Atahan, “Stres ve sıkışma tipi idrar kaçırmanın, kadınlarda açık ara daha fazla görüldüğü biliniyor. İdrar kaçırma genel olarak perinede (anüs ile üreme organı arasındaki bölge) kızarıklık, bası ülserleri, idrar yolu enfeksiyonları ve ürosepsise (üriner sistem enfeksiyonu) yol açarken düşme ve kırık oluşumunu da kolaylaştırır. İdrar kaçıran kişilerde utanma, damgalanma, izolasyon, endişe ve depresyon ortaya çıkabilir. Bütün bunlar, bakım evi gereksinimini de ortaya çıkarabilir” dedi.
Genele bakıldığında idrar kaçırma yakınması olanlarda depresyonun çok daha fazla görüldüğünü de vurgulayan Prof. Dr. Atahan şunları söyledi:
"Hastalar tedavi edilmediklerinde antidepresan dozunu arttırırlar. Hastalığın direkt maliyeti tanı ve tedaviyken indirekt olarak da cilt iritasyonu, düşme ve kırıklar, hemşirelik bakımı ve hastane maliyetleri ortaya çıkmaktadır. ABD’de 1995’te yapılan araştırmada idrar kaçırma için harcanan paranın 26 milyar dolar olduğu ortaya çıkmıştır. Bütün bunlara rağmen idrar kaçırma, hasta ve doktoru tarafından ihmal edilebilmektedir. Bunun, yaşlanmanın doğal bir süreci olarak da kabul edildiğini de görüyoruz. Ancak hangi yaştan olursa olsun idrar kaçırma, anormal bir durumdur. İdrar kaçırma, toplumda sık görülen bir işeme bozukluğu tipidir ve yaşla birlikte artmaktadır. Tedavide yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesi, sıvı alımının düzenlenmesi, mesane ve işeme eğitiminin verilmesi, pelvik taban kas egzersizleri, ilaç tedavileri, sorun çözülmezse cerrahi işmeller uygulanmalıdır. Cerrahi tedavi öncesi idrar kaçırmanın nedeni de mutlaka belirlenmelidir."

İdrar kaçırma depresyon sebebi

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