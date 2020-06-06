İdrar kaçırma depresyonu artırıyor

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, insanların idrar kaçırmayı çaresiz bir dert, yaşlanmanın doğal bir sonucu ya da kaderleri olduğunu düşünerek kabul ettikleri için bu durumun depresyon oranını artırdığını belirtti.

Prof. Dr. Tarcan, yaptığı açıklamada, idrar kaçırmanın hem kadınlarda hem de erkeklerde hangi yaşta olursa olsun mutlaka bir üroloji uzmanına başvurma sebebi olduğunu ifade ederek, yaş ilerledikçe idrar kaçırma ihtimalinin arttığını ancak hastaların bunu yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak düşündükleri için hekime başvurmayı ertelediklerinin kaydetti.

60 yaşından itibaren en az her 3 kadından birinin idrar kaçırdığını dile getiren Tarcan, "Ne yazık ki bunların çok azı hekime başvuruyor. Kadınlar idrar kaçırmayı söylemekten utanıyorlar. Utandıkları için de bunu hekime söylemiyorlar. Çaresi olmayan bir problem olduğunu düşünenler de var. Hekimin onlara daha zor bir tedavi ya da ameliyat önereceğini, bu sebepten de daha kötü olabileceklerine inanıyorlar. Bu yüzden hekime başvurmuyorlar." ifadelerini kullandı.