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İdrar kaçırma neden olur? İdrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?

16.02.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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İdrar kaçırma neden olur? İdrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?

İdrar kaçırma neden olur diye merak edenlere bu sorunun şeker hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığın öncüsü olabileceğini söyleyebiliriz. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen idrar kaçırma probleminin en kısa sürede tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Opr. Dr. Sultan Şalk, idrar kaçırmaya iyi gelecek yöntemleri anlattı.

İdrar kaçırma nedenlerinin arkasında başka rahatsızlıklar bulunabileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şalk, genellikle bu tip hastaların yakınlardan, eşlerden ve çocuklardan saklandığını belirten Şalk, "Çevresinde de aynı şikayetlerde bulunan kişiler olabileceği gibi bunu normalleştirmeye çalışmaktadırlar. Ancak bu durumlarda unutmamak gerekir ki idrar kaçırmak normal bir durum değildir. Bu bir hastalık belirtisidir. Ve diğer hastalıkların öncü şikayeti olarak ortaya çıkabilir. İdrar yolu enfeksiyonu veya böbreklerle ilgili problemler başta olmak üzere bir de nörolojik hastalıkları sayabiliriz" dedi.

'İDRAR KAÇIRMA NEDENİ ŞEKER VE NÖROLOJİK HASTALIKLAR OLABİLİR'

İdrar kaçırma nedenlerinin şeker hastalığı ve nörolojik hastalıkların da habercisi olabileceğini belirten Opr. Dr. Şalk, şöyle konuştu:

"İlk sıkışma hissinden sonra bunu yapamadığımız zaman idrar kaçırmadan bahsediyoruz. Sebepleri içinde genellikle çok sayıda doğum yapmak, zor doğum öyküsü olması, iri bebek doğurmak, obezite, kronik akciğer hastalıkları ve astım gibi sürekli öksürükle seyreden hastalıklar sayılabilir. Ama bunun yanı sıra şeker hastalığı ve nörolojik hastalıklar gibi diğer hastalıklarında habercisi olabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekir. İdrar kaçırmayı normal bir durummuş gibi görmemek gerekiyor. İdrar kaçırmada mutlaka hekime başvurmak gerekir. Çok basit tanı testleri var. Basit bir idrar tahlili, bir jinekolojik muayene ve beraberinde işeme günlüğü gibi, pet günlüğü gibi basit testlerle tanı koyabiliriz. Öksürüp hapşırma, ağır bir aktivitede bulunma durumunda idrar kaçırma söz konusuysa cerrahi tedavi ön plandadır. Ama tuvalete yetişememe ve tuvalete yetişmek üzereyken idrar kaçırma gibi durumlarda da ilaç tedavileriyle tedavi edebiliyoruz."

'İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ NASIL OLUR?

İdrar kaçırmanın sosyal veya hijyenik problem olduğunu söyleyen Opr. Dr. Şalk, insanın sosyal hayatını olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Günlük aktivitelerinde örneğin; dışarı çıkacağı zaman insanları çok kısıtlamaktadır. Her an başıma gelebilecek korkusuyla sürekli tedirgin yaşamaktadır. Dolayısıyla bu problemi ortadan kaldırmak için en kısa sürede tedavi olmalarını öneriyoruz. Basamaklı tedavi şeklinde de gidilebilir. Örneğin hastanın sıvı alımı kontrol edilebilir, neler tüketiyor, çay, sigara, alkol, kahve gibi içecekleri çok tüketiyorsa bunları sınırlamak gerekir. Yine terlik taban egzersizleri dediklerimiz fizik aktivitelerini verebiliyoruz. Bu gibi basit işlemlerle başlayıp daha sonra daha karmaşık yöntemlere geçilebilir" diye konuştu.

DHA

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