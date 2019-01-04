İdrar kaçırma nedenleri nelerdir? İdrar kaçırma tedavisi nasıl çözülür?

Kadınların hiç hoşlanmadığı sağlık sorunlarından biri olan idrar yolları sarkması, idrar kesesinin vajen içine doğru veya vajenden dışarıya çıkmasıyla kendini gösteren bir durum. İdrar yolları sarkmasını özellikle çok doğum yapmış kadınlarda ve özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu, “İdrar yolları sarkmalarında şikayetler ortaya çıkmaya başladığında ihmal etmeden bir üroloji uzmanına başvurmak, sorunun erken fark edilmesini sağlıyor ve tedavisini kolaylaştırarak hastanın yaşam kalitesini yükseltiyor” açıklamasında bulundu.

Doğum sonrası dönemde ve menopozda östrojen seviyelerindeki azalma pelvisi bir ağ gibi döşeyen bağ ve kas dokularında güçsüzleşmeyi ve gevşemeyi de beraberinde getiriyor. Bunun sonucunda da karın içi basıncın arttığı öksürme, ıkınma ve ağır yük kaldırma gibi durumlardan sonra mesane ve üretra sarkmasının oluşabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu, “İdrar yolları sarkmasının; sık sık idrara çıkma, idrara sıkışınca acilen tuvalete gitme isteği, gece idrara kalkma, idrarı tam boşaltamama, öksürüp hapşırırken, gülerken idrar kaçırma, vajende dolgunluk hissi ve vajenden dışarı çıkan kitle gibi belirtileri mevcut. Bunlardan biri veya birkaçı aynı anda görülebiliyor fakat ilerlemiş sarkmalarda idrar yapamamaya kadar giden durumlar da söz konusu” dedi.