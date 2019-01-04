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İdrar kaçırma nedenleri nelerdir? İdrar kaçırma tedavisi nasıl çözülür?

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.01.2019 11:18 | Son Güncelleme

İdrar yolları sarkması özellikle menopoz sonrasında ve çok doğum sonrasında ortaya çıkıyor. Sorunun erken fark edilmesi ve en kısa sürede üroloji uzmanına başvurulması ise idrar kaçırma tedavisini kolaylaştırarak sorunun ortadan kalkmasını sağlıyor. Hastanın yaşam kalitesinin yükselmesi için tedavinin büyük önem taşıdığının altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu,konuyla ilgili bilgi verdi.

İdrar kaçırma nedenleri nelerdir? İdrar kaçırma tedavisi nasıl çözülür?

Kadınların hiç hoşlanmadığı sağlık sorunlarından biri olan idrar yolları sarkması, idrar kesesinin vajen içine doğru veya vajenden dışarıya çıkmasıyla kendini gösteren bir durum. İdrar yolları sarkmasını özellikle çok doğum yapmış kadınlarda ve özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu, “İdrar yolları sarkmalarında şikayetler ortaya çıkmaya başladığında ihmal etmeden bir üroloji uzmanına başvurmak, sorunun erken fark edilmesini sağlıyor ve tedavisini kolaylaştırarak hastanın yaşam kalitesini yükseltiyor” açıklamasında bulundu.

Doğum sonrası dönemde ve menopozda östrojen seviyelerindeki azalma pelvisi bir ağ gibi döşeyen bağ ve kas dokularında güçsüzleşmeyi ve gevşemeyi de beraberinde getiriyor. Bunun sonucunda da karın içi basıncın arttığı öksürme, ıkınma ve ağır yük kaldırma gibi durumlardan sonra mesane ve üretra sarkmasının oluşabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu, “İdrar yolları sarkmasının; sık sık idrara çıkma, idrara sıkışınca acilen tuvalete gitme isteği, gece idrara kalkma, idrarı tam boşaltamama, öksürüp hapşırırken, gülerken idrar kaçırma, vajende dolgunluk hissi ve vajenden dışarı çıkan kitle gibi belirtileri mevcut. Bunlardan biri veya birkaçı aynı anda görülebiliyor fakat ilerlemiş sarkmalarda idrar yapamamaya kadar giden durumlar da söz konusu” dedi.

TEDAVİ SARKMANIN DERECESİNE GÖRE BELİRLENMELİ

Kadınlarda idrar yolu sarkmalarının tek başına veya idrar kaçırmayla birlikte olabildiğini anlatan Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu, “İdrar kaçırmanın özelliğine ve sarkmanın derecesine göre, tedavide pelvik taban egzersizleri, hayat tarzı değişiklikleri gibi düzenlemelerle takip edilebilir. Ancak sıkışma tarzındaki idrar kaçırma, hastanın hayat kalitesini bozuyorsa bu yaklaşımlara ilaç tedavisi de eklenmeli. Cerrahi tedavi ise, tüm bu düzenlemelerden fayda görmeyen, öksürüp hapşırmakla idrar kaçıranlara ve sarkmanın ileri derecede olduğu hastalara önerilmeli” dedi.

ROBOTİK CERRAHİ MÜDAHALELERİNDE İYİLEŞME KISA VE SORUNSUZ OLUYOR

İdrar yolları sarkmasının asıl tedavisinin cerrahi olduğunu belirten Dr. Tolga Muharrem Okutucu, “Sarkma orta ileri derecede ise vajinal yolla veya karın içinden robotik asma ameliyatlarıyla tedavi mümkün. Ameliyatlar özellikle robotik cerrahi gibi minimal girişimsel yöntemlerle yapıldığında iyileşme süreci de çok daha kısa ve sorunsuzdur. Çok küçük kesilerden yapılan ağrısız ve komplikasyon oranı düşük cerrahi yöntemler sayesinde artık sorun en etkin şekilde çözüme kavuşturulabiliyor” açıklamasında bulundu. Tedavi sonrası dönemde kilo kontrolüne dikkat edilmesi, kabızlığın önlenmesi ve ağır egzersizlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Dr. Okutucu, “Hastalar için ayrıca pelvik taban kaslarını güçlendiren kegel egzersizleri de önerilebilir” dedi.

İDRAR YOLU SARKMASI TEDAVİ EDİLMEZSE BÖBREK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Hastanın hayat kalitesini bozmayan ve başka komplikasyona neden olmayan idrar yolları sarkmalarının takip edilebildiğini söyleyen Dr. Tolga Muharrem Okutucu, “Ancak ilerleyen dönemde tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma ve idrar kesesinin sarkıp mesane boynunu kapatmasıyla idrar yapamama ve uzun dönemde böbreklerde bazı sorunlara sebebiyet verebilir” uyarısında bulundu.

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idrar kaçırma idrar yolları sarkması

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