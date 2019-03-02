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İdrar kaçırma sorunu olan kadınlara ameliyatsız çözüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Başhekim Uzm.

İdrar kaçırma sorunu olan kadınlara ameliyatsız çözüm

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Başhekim Uzm. Dr. Türkan Tünerir, özellikle çoklu doğum yapmış ve kilolu olan kadınlarda idrar kaçırma durumunun sıkça görüldüğünü söyledi. Tünerir, idrar kaçırma sorununun tedavisinin manyetik akım vererek pelvik taban kaslarını harekete geçiren inkontinans koltuğu ile mümkün olduğunu ifade etti.
İdrar kaçırma durumu uzmanlara göre genellikle kilo sorunları olan, çoklu doğum yapmış ve şeker hastalığı gibi rahatsızlıkları olan kadınlarda görülüyor. Rahatsız edici durum yüzünden bazı kadınlar sosyalleşmekten bile uzak kalabiliyor. Kadınların hayatını kabusa çeviren bu sorun ameliyat olmadan tedavi edilebiliyor. Hastaların bu sorunu ameliyat olmadan haftada 3-4 defa, seans başına 20 dakika ve toplamda ise 15-20 seans boyunca manyetik akım veren inkontinans koltuğu sayesinde tedavi edilebiliyor. Konuyla ilgili Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Başhekim Uzm. Dr. Türkan Tünerir, koltuğun taban kaslarını ve mesaneyi güçlendirdiğini dile getirdi.

"Rahatsızlık manyetik inkontinans koltuğu ile tedavi edilebiliyor"
Uzm. Dr. Tünerir, "Özellikle çoklu doğum yapmış, kilolu, şeker hastası ve bazı hastalıkları olan kadınlarda idrar kaçırma durumunu sıkça görebiliyoruz. Bu oldukça rahatsız edici bir durum, hastaları toplumla sosyalleşmekten de alıkoyuyor. Bunun için çok kolay bir tedavi yöntemi var. Rahatsızlık manyetik inkontinans koltuğu ile tedavi edilebiliyor. Hastalarımız giysileriyle bu koltuğa haftada 3-4 kez oturuyor. 20 dakika gibi bir sürede tedavi olabiliyorlar. 15-20 seans arasında tedavi uyguluyoruz ve bunun yanı sıra hastanın pelvik taban kaslarını kuvvetlendirici egzersizler veriyoruz. Egzersizleri yapmak da önemli. Özellikle pelvik taban kasları zayıf olan kadınlarda idrar kaçırma olasılığı daha fazla oluyor. Bu tedavi giysiyle oturarak yapıldığı için çok kolay ve konforlu bir tedavi. Herhangi bir ağrı, sızı olmuyor. Özellikle ürolojik muayenelerden sonra yapılan tespitlerde herhangi bir enfeksiyon tümörü veya başka bir sebebi olmayan hastalarda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu koltuk 20 dakika süreyle değişen zamanlarda manyetik alan akımı veriyor. Pelvik dediğimiz taban kaslarını uyarıyor, kuvvetlendiriyor. Zayıflamış kasları kuvvetlendirerek mesanenin ve taban kaslarının kuvvetlenmesinin etkisiyle hasta idrar kaçırmamaya başlıyor" diye konuştu.

İdrar kaçırma sorunu olan kadınlara ameliyatsız çözüm

İdrar kaçırma sorunu olan kadınlara ameliyatsız çözüm

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