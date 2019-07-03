İdrar kaçırma sorununuz varsa bunları bilmenizde fayda var

Eski dönemlerde idrar kaçırma sorunu yaşayan kadınların tedavisinde östrojen hormonunun kullanıldığını belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Uygulanan östrojen hormon tedavisinin idrar kaçırma oranını azaltmak yerine özellikle stres tipi idrar kaçırma ve karışık tip idrar kaçırma riskini arttırdığı yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Bu nedenle idrar kaçırma rahatsızlığının tedavileri arasından östrojen replasman tedavisi kaldırılmıştır" dedi.

'MENOPOZ VE İDRAR KAÇIRMA ARASINDA DOĞRUDAN BİR BULGU YOKTUR'

Menopoz ile idrar kaçırma arasında doğrudan bir ilişki bulunamadığına dikkat çeken Prof. Dr. Tufan Tarcan bu konuya açıklık getirdi ve şunları söyledi: "Menopoz döneminde idrar kaçırma sıklığında artış görülebilir ancak bunun nedeni sadece menopoz denilemez. İdrar kaçırmada temel nedeni yaşlanmadır. Yaşlanma ile beraber mesane, kalp damar sistemi, ürolojik sistemler de yaşlanır ve farklı sorunlar oluşmaya başlar. Menopoz ile idrar kaçırma arasındaki ilişkiyi yüksek kanıt ile destekleyen bir bulgu yoktur. Menopoz sürecinde tedavi sürerken hijyenik mesane pedleri ile bu geçici durum kaldırılabilmektedir."