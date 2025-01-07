HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İdrar meselesi mahkemelik edebilir! 'Kibar Feyzo' filminden çıkmış gibi... 'Duvarlar tuvalet değildir' mesajlı afiş görenleri şaşırttı

İdrar meselesi mahkemelik edebilir! 'Kibar Feyzo' filminden çıkmış gibi... 'Duvarlar tuvalet değildir' mesajlı afiş görenleri şaşırttı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.01.2025 14:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Film karesi gibi görüntüler... Görenlerin aklında 'Kibar Feyzo' filmini canlandıran afişlerin merkezi Kayseri. İş yerinin duvarına tuvalet yapılmasından bıkan esnaf, çareyi 'Duvarlar tuvalet değildir' mesajlı afişi asmakta buldu.

İdrar meselesi mahkemelik edebilir! 'Kibar Feyzo' filminden çıkmış gibi... 'Duvarlar tuvalet değildir' mesajlı afiş görenleri şaşırttı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Doğu Terminali içerisinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bir iş yerinin duvarına sürekli olarak tuvaletini yapmaya başladı. İşletmeciler durumu iş yerlerine geldiklerinde fark ettikleri koku sayesinde anladı. Kameraların görmediği noktada kaldığı için kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs için çözüm arayan esnaf, en sonunda işletmenin duvarına üzerinde “Duvarın dibine tuvaletini yapan kişi kameralarca tespit edilip ceza yazılacaktır. WC 50 metre ileridedir” yazılı ve görselli afiş asarak çare bulmaya çalışsa da geldiklerinde yine aynı manzara ile karşılaştı. İşletmesinin duvarına sürekli birisinin tuvaletini yaptığını söyleyen Efecan Kökkaya, devam etmesi halinde olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Ekran görüntüsü 2025-01-07 130934

"DURUMU YARGIYA TAŞIYACAĞIZ"

Şahsı aradıklarını ama bulamadıklarını söyleyen İşletmeci Efecan Kökkaya, “Durumumuz şundan ibaret; sabah dükkanımızı açtığımızda yoğun bir idrar kokusu ile karşılaşıyoruz. Buraya baktığımız zaman da arka duvarımıza birinin tuvaletini yaptığını gördük. Şahsı aradık ama bulamadık. Güvenlik kameralarından görünmüyor. Fotoğrafçı bir esnaf ağabeyimiz de böyle bir yöntem buldu. Bunu denedik ve bunu yapmamıza rağmen yine aynı şeyleri yapmaya devam etti. Eğer bulamazsak kendisini bu durumu yargıya taşıyacağız. Koskoca adamlar yani aileleri terbiye veremediyse biz de bir şey diyemeyiz. Tuvalet o kadar uzak mesafede de değil. 50 metre yürüyemiyorsa bir şey diyemeyiz” dedi.

AW365586_03

BU KİŞİ DE GİTSİN LAVABOYA YAPSIN İHTİYAÇLARINI

Afişi hazırlayan esnaf Erkan Akdağ da, “Esnaf arkadaşımızın duvarına tuvaletlerini yaptıklarından dolayı ben de kendimce bazı çözümler buldum yardımcı olmak için. Buraya da bu şekilde görselleri koydum. Umarım bu kişi bir daha gelip bunu yapmaz diye, ancak öğrendik ki tekrardan gelip buraya tuvaletini yapmış. Bu konudan da çok rahatsızız Doğu Terminali esnafları olarak. Bu kişi de gitsin lavaboya yapsın ihtiyaçlarını. Bunun da zaten yargıya taşınacağı söylendi. Esefle kınıyorum, başka diyecek bir şey bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

AW365586_01

Öte yandan, yaşanan olay akıllara Kemal Sunal'ın oynadığı ‘Kibar Feyzo' filmindeki tuvalet sahnesini getirdi.

Ekran görüntüsü 2025-01-07 131101

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kemal Sunal mahkeme tuvalet film
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı resmen belli oldu; geriye tek bir soru kaldı

En düşük emekli maaşı resmen belli oldu; geriye tek bir soru kaldı

Markayı ifşa etti: 43 bin TL'lik lamba için 43 milyonluk zarar!

Markayı ifşa etti: 43 bin TL'lik lamba için 43 milyonluk zarar!

İstanbul'da çocuklardan sağır ve dilsiz bir başka çocuğa korkunç işkence

İstanbul'da çocuklardan sağır ve dilsiz bir başka çocuğa korkunç işkence

Covid-19'a benzeyen virüs salgını hızla yayılıyor: Vakalar iki katına çıktı! Doktorlardan uyarı geldi

Covid-19'a benzeyen virüs salgını hızla yayılıyor: Vakalar iki katına çıktı! Doktorlardan uyarı geldi

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık hakkında beklenen karar çıkı

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık hakkında beklenen karar çıkı

Tatil sitesinde dehşete düşüren olay! Peş peşe aşağı düştüler

Tatil sitesinde dehşete düşüren olay! Peş peşe aşağı düştüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.