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  4. İdrar tahlili için tuvalete giren 15 yaşındaki kıza iğrenç tuzak! Telefonun sahibi hastane çalışanı çıktı

İdrar tahlili için tuvalete giren 15 yaşındaki kıza iğrenç tuzak! Telefonun sahibi hastane çalışanı çıktı

10.06.2024 15:28
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Burdur'dan gelen haber mide bulandırdı! Hastalanan 15 yaşındaki kız, idrar tahlili vermek için girdiği hastane tuvaletinde fotoğrafının çekildiğini fark etti. Telefona vuran kız kim olduğunu göremediği sapığı şikayet etti. Yapılan incelemede fotoğrafı çekenin hastanede su tesisatı personeli H.Y. olduğu belirlendi.

İdrar tahlili için tuvalete giren 15 yaşındaki kıza iğrenç tuzak! Telefonun sahibi hastane çalışanı çıktı

Burdur Devlet Hastanesi'nde idrar tahlili için tuvalete giren 15 yaşındaki kız çocuğunun kapı altından fotoğrafını çeken hastane su tesisatı personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUVALETTEYKEN FARK ETTİ

Olay, 6 Haziran günü saat 23.30 sıralarında Burdur Devlet Hastanenin Acil Servisi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre rahatsızlığından dolayı Acil Servise gelen B.Ş.(15) idrar tahlili vermek için tuvalete girdiğinde tuvalet kapısının altından birinin telefonla görüntüsünü çektiğini fark edip telefona vurup dışarı çıktığında şahsı bulamayınca durumu hastane polisine bildirerek şikayetçi oldu.

HASTANE PERSONELİ ÇIKTI

Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından hastane güvenlik kamerası incelemelerinde şahsın hastanede su tesisatı personeli H.Y.(25) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Fotoğraf Burdur taciz tuvalet hastane
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