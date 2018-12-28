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İdrar testinde uyuşturucu çıkan sürücüye 5 bin 167 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 12:41 | Son Güncelleme

Sürücünün ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol uygulamasında durdurulan otomobil sürücüsüne uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 5 bin 167 lira para cezası kesildi, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serçeköy Mahallesi'ndeki yol uygulamasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 22 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hastaneye götürülen sürücü H.A.K'nin idrar testinde uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücüye, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 5 bin 167 lira para cezası kesilirken ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
ceza Jandarma uyuşturucu

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