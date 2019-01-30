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İdrar tutamama şikayetine son

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 00:28 | Son Güncelleme

Rize Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen karın içine girmeden kapalı ameliyat (burch operasyonu) yöntemiyle idrar tutma sorunu olan hastaların şikayetlerine son veriliyor.Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.

Rize Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen karın içine girmeden kapalı ameliyat (burch operasyonu) yöntemiyle idrar tutma sorunu olan hastaların şikayetlerine son veriliyor.
Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Evren Akmut, klasik burch operasyonunda hastanın cilt, cilt altı, faysa kesilerek ya da kapalı ameliyatla karın içerisine göbekten girerek operasyon bölgesine ulaşıldığını belirterek, bu tekniğin karın içerisine girmeden göbekten girilerek kapalı teknikle operasyon bölgesine ulaşılması şeklinde modifiye edildiğini söyledi.
"Operasyon zorluğu nedeniyle her merkezde yapılmayan, şuan bizim uygulamamızda göbek deliğinin yanından karın içerisine girmeden karın zarı ve kas arasında kalarak operasyon bölgesine ulaşıp kapalı ameliyatla kişinin idrar kaçırmasına son veriyoruz" diyen Uzman Dr. Akmut, "Üriner inkontinans her türlü idrar tutamama şikayeti olarak tanımlanır. Kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha fazla görülür ve yaşla birlikte her iki cinste de artar. Görülme sıklığı yapılan farklı çalışmalara göre yüzde 4,5-50 arasında değişmektedir” dedi.
Söz konusu problemin özellikle yaş ilerledikçe kişinin yaşam kalitesinde, sosyal hayatında ciddi problemlere yol açtığına dikkat çeken Uzman Dr. Akmut, “Bazı durumlarda kişiyi eve hapsetmekte ve psikolojik rahatsızlıkları da tetikleyebilmektedir. İdrar kaçırmanın tipine bağlı olarak medikal tedavisi olduğu gibi cerrahi tedavinin gerekli olduğu durumlarda bulunmaktadır” şeklinde konuştu.
Uzman Dr. Akmut, Rize Devlet Hastanesi olarak yaptıkları operasyonun burch operasyonu temel alınıp bu operasyon tekniğinin geliştirilmesine dayandığını belirterek, "Sayılı merkezlerde yapılan bu ameliyatın avantajları, karın içerisine hiç girmediğimiz için hastada verilen gaza bağlı operasyon sonrası ağrı ya da operasyon esnasında bağırsak yaralanması, ayrıca solunum problemleri gibi komplikasyonlar olmamakta, tot yada mini sling operasyonlarında kullanılan meshler kullanılmadığı için bunlara bağlı erezyon, enfeksiyon problemleri oluşmamaktadır" diye konuştu.
Hasta operasyon akşamı ya da en geç ertesi gün sağlıklı bir şekilde taburcu olabildiğini dile getiren Uzman Dr. Akmut, “Bu ameliyatı ekibimle beraber gerçekleştirdik. Emeği geçen Dr. Sibel Polat ve Dr. Mikail Uyan’a ayrıca teşekkür ediyorum. Rize Devlet Hastanesinde ilk kez yapılmış olması da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir” ifadelerini kullandı.

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