İdrar yaparken bu hataları yapmamaya dikkat edin! Hayati tehlikesi var

Tuvalete çıkma işi günlük hayatın rutinlerinden biridir. Kadınlar için idrar yapma biraz daha dikkat edilmesi gereken bir konudur. Doğru yapılmadığı takdirde gün boyu tuvalete gitmek zorunda kalırsınız. Ancak idrarınızı doğru bir şekilde yapmazsanız hayati tehlike oluşturabilecek kötü enfeksiyonlara maruz kalabilirsiniz.

Kadın doğum uzmanı, jinekolog ve ürojinekoloji alanında önde gelen isimlerden Prof. Stergios Stelios Doumouchtsis The Sun’a verdiği röportajda bazı konulara dikkat çekti. Dünyaca ünlü uzman kadın anatomisinin, kadınları birkaç nedenden dolayı sorunlara daha yatkın hale getirdiğini söyledi. İlk olarak, üretraları (idrarın geçtiği tüp) daha kısadır ve bu da mikropların yukarı çıkmasını kolaylaştırır diyerek, "Bir kadın bir erkeğe kıyasla idrar yolu enfeksiyonu veya idrar kaçırma gibi daha fazla kaza geçirebilir." dedi.

PELVİK TABAN BOZUKLUKLARINA YOL AÇABİLİR

İkinci olarak, şunları söyledi: "Kadınların yaşam seyri, hormonlar ve hamilelik, doğum, doğum sonrası ve menopoz gibi üreme olaylarıyla ilgili alanda birçok değişiklikle ilişkilidir. Yaşlanmaya ek olarak, alt idrar yolunun işlevini etkileyebilecek sarkma gibi pelvik taban bozukluklarına da yol açabilir."

Prof. Stergios Stelios Doumouchtsis, “bütün bunlar, kadınların tuvalete çıkma alışkanlıklarına çok dikkat etmeleri hem rahatsızlıkları önlemek hem de ortaya çıktıklarında hızlı tedavi edilmelerini sağlamak için önemlidir.” dedi.

İDRARA ÇIKARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Prof. Stergios kadınların idrara çıktıklarında şunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

İdrar sonrası asla arkadan öne doğru değil, önden arkaya doğru temizlenmelidir. Silme, bakterileri bir alandan diğerine aktarabilir. Arkadan öne doğru silme, dışkı ve bakterileri arka geçitten üretral açıklığın olduğu öne doğru hareket ettirebilir. Bu da idrar yolu enfeksiyonuna neden olur.

Prof Stergios, "Silme bazen çok hassas ciltlerin tahriş olmasına neden olabilir" diyor.

Bir uzman tarafından söylenmedikçe, tuvalete gitmeyi belirli zamanlarda yapma alışkanlığı kazanılmaması gerektiğini belirtiyor.

İdrarınızı tutmamaya çalışın. Mesanenizin dolduğunu anladığınız az hemen tuvalete gitmelisiniz.

Tuvalete her gittiğinizde mesanenizin düzgün boşalmadığını fark etmeyebilirsiniz. Prof. Stergios, “İdrar yapma disfonksiyonunun altında yatan bir neden olabilir” dedi.



