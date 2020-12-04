HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İdrar yollarına iyi gelen turna yemişi nedir? Turna yemişinin faydaları

İdrar yollarına iyi gelen turna yemişi nedir? Turna yemişinin faydaları

04.12.2020 17:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İdrar yollarına iyi gelen turna yemişi nedir? Turna yemişinin faydaları

ABD’de, Avrupa’da ve diğer kuzey ülkelerinde sıkça tüketilen turna yemişinin sağlığa çok sayıda faydası bulunur. Yapılan araştırmalar bu bitkinin idrar yolu enfeksiyonuna, kan basıncına ve kansere iyi geldiğini gösterir.

Turna yemişi kızılcık ve yaban mersiniyle aynı aileden gelen ve oldukça yüksek besin değerine sahip bir meyvedir. Antioksidan özelliği sayesinde birçok insan tarafından tüketilir. Kızılcık ailesinden gelen meyve, ekşi ve keskin bir tadı olmasından dolayı genellikle meyve suyu üretiminde ya da pasta ve çörek gibi ürünlerin içinde kullanılır. Ayrıca uzmanlar tarafından idrar yolu enfeksiyonu için turna yemişi önerilir. Peki bu meyvenin faydaları nelerdir, turna yemişi kimler tarafından kullanılmalıdır?

Turna Yemişi Nedir?

Turna yemişi, bataklıklarda veya sulak alanlarda yetişen yaprak dökmeyen bir çalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey doğu ve kuzey merkez bölgelerine özgüdür. Kökenleri Kuzey Amerika'ya dayanan bitki Kanada, Şili ve Amerika Birleşik Devletleri’nde tarım arazilerinde üretilir. Çalı; küçük ve koyu yeşil yapraklara, pembe çiçeklere ve yumurta şeklinde koyu kırmızı meyvelere sahiptir.

Turna yemişi, en çok idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisi için kullanılır. Ayrıca böbrek taşları, genişlemiş prostat, soğuk algınlığı ve diğer birçok hastalık için de faydalıdır. Yapılan araştırmalarda turna yemişi tüketmenin antibiyotiğe olan ihtiyacı azalttığı tespit edilir. A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, betakaroten ve lif bakımından oldukça zengindir. Düzenli tüketen kişilerin bağışıklık sistemine oldukça fayda sağladığı gözlemlenir. Kurutularak işlem gören meyvenin diyabet hastaları tarafından tüketilmeden önce bir doktora danışılması tavsiye edilir.

Turna Yemişi Faydaları Nelerdir?

Turna yemişi kurusu faydalarının başında idrar yolu enfeksiyonu hastalıklarını iyileştirmesi gelir. Eski dönemlerde sık ve ağrılı idrara çıkmaya neden olan bakteriyel idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde halk ilacı olarak kullanılır. Meyvenin geleneksel tıp pratisyenleri tarafından bildirilen ilk kullanımı 1923'tedir. İdrarı asitleştirdiği ve böylece idrar yolu enfeksiyonuna neden olan bakterileri öldürdüğü öne sürülür. Daha yakın zamanda ise artan bilimsel ilgi ve laboratuvar araştırmaları, idrar yolu enfeksiyonları üzerindeki etkisini doğrular.

Harvard Tıp Fakültesi'nde 1994’te yapılan araştırma, düzenli olarak turna yemişi suyu tüketiminin yaşlı kadınların idrar yollarındaki bakteri miktarını azalttığını gösterir. Araştırmacılar, idrarın asitlenmesinden ziyade bitkinin kendine özgü yapısı sayesinde mesanenin iç yüzeyine bakterilerin yapışmasını engellediği sonucuna ulaşır. Turna yemişinin faydaları genel olarak şu şekildedir:

  • Turna yemişi kanser hastalıklarına iyi gelmesiyle bilinir. Yapılan araştırmalar sonucunda bitkinin kanser hücrelerini azalttığı ve oluşumunu engellediği bulguları elde edilir.
  • Ağız sağlığını koruyucu özelliğiyle ağız içerisinde mikrop birikmesini engeller. Diş eti hastalığını önler. Besinlerin vücutta atık madde olarak kalmasını engeller ve bu sayede ağız kokusu oluşumunu önler.
  • "LDL" olarak da bilinen kötü kolesterolü, trigliseritleri (kan yağları) ve insülin direncini azaltarak kalp sağlığını korur.
  • Bağışıklık ve sindirim sistemine bağlı yararlı bağırsak bakterilerinde olumlu faydaları bulunur. Tam veya kurutulmuş meyvenin içindeki lif ayrıca kabızlığı önlemeye ve sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Turna Yemişi Nasıl Kullanılır?

Tadının diğer kızılcıklara göre keskin ve acı olması sebebiyle yaş olarak tüketilmesi tavsiye edilmez. Genellikle kurutularak kullanılan meyve; ekmek, pasta ya da meyve suyu olarak tüketilebilir. Sosların veya salataların içine ekleyerek yiyebilirsiniz. Bol besleyici bitki, lif kaynağı özelliği sayesinde uzun süre acıkmanızı engeller. Kolay olarak tüketebilmeniz için turna yemişi ekstresi kullanabilirsiniz. Turna yemişi meyveleri, bitkinin asıl etken maddesi olan PAC (proantosiyanidin) içerir. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve amino asitlerle mineraller açısından zengindir. Serum kolesterolü düşürür. Vücudun yaşlanmasını geciktirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Turna Yemişinde Bulunan Vitamin ve Mineraller Nelerdir?

Turna yemişi özellikle C vitamini olmak üzere çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengin bir kaynaktır. Cildinizin, kaslarınızın ve kemiklerinizin bakımı için ihtiyaç duyduğunuz C vitamini yönünden zengindir. Metabolizma ve vücudun antioksidan sistemini geliştiren manganez içerir. İçeriğinde kanın pıhtılaşması için gerekli K1 vitamini bulunur. Çekirdeklerinden elde edilen yağda bol miktarda bulunan Omega 3 sayesinde beyin hücrelerinde hasar oluşmasını önler ve felç riskini azaltır. İçerdiği lif, bağırsak bakterilerini besleyen ve bakterilerin gelişmesine yardımcı olan bir tür probiyotiktir.
2018 yılında yapılan bir inceleme, prebiyotik lifin sindirim sağlığı üzerinde önemli derecede olumlu etkileri olduğunu bulur.

Meyvenin suyunda ise diyet lifi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle kuru turna yemişi lif açısından oldukça zengindir. Daha fazla lif özelliğiyle acıkmanızı önler ve kilo almanızı engeller. Tok tutması ve yüksek vitamin içeriğiyle oldukça besleyici bir üründür. Kahvaltılık gevrek içinde rahatlıkla tüketilebilir.

Turna Yemişi İdrar Yolu Enfeksiyonunu Nasıl Önler?

Sağlık uzmanları özellikle idrar yolu enfeksiyonunda çok fazla antibiyotik kullanıldığına dikkat çeker. Yapılan araştırmalar ise bu meyvenin tüketiminin hastalar üzerinde başarılı bir sonuç verdiğini gösterir. Bu anlamda turna yemişi idrar yolu enfeksiyonu sırasında ilaç ihtiyacını azaltabilir.

Uluslararası Polifenol ve Sağlık Konferansı’nda meyvenin sağlığa faydaları ve antibiyotik kullanımına alternatif olması araştırılır. Yeni araştırma sonucunda bitkinin antibiyotik ihtiyacını azalttığı bulgusuna varılır. Günlük 240 ml turna yemişi suyu tüketmek, idrar yolu enfeksiyonları tedavisinde kullanılan antibiyotik miktarını düşürmeye yönelik bir besin desteği olabilir. Antibakteriyel özelliği sayesinde bazı bakterilerin yapışarak idrar yolu enfeksiyonuna neden olmasını engeller. Vücudu temizler ve arınmayı sağlar. Özellikle kronikleşen vakalarda enfeksiyona karşı önleyici özelliği ön plana çıkar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Dış gebelik nedir, neden olur?Dış gebelik nedir, neden olur?
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Dedesi ceviz kırıyordu ama... O taş bakın neymiş

Dedesi ceviz kırıyordu ama... O taş bakın neymiş

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?

Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Hangi kan grubu kimlerden kan alabilir, kimlere kan verebilir?

Hangi kan grubu kimlerden kan alabilir, kimlere kan verebilir?

Kirazın faydaları nelerdir? Kiraz nelere iyi gelir? Kirazda hangi vitaminler var?

Kirazın faydaları nelerdir? Kiraz nelere iyi gelir?

Dış gebelik nedir, neden olur?

Dış gebelik nedir, neden olur?

Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasında ne yapılır?

Arı sokmasına ne iyi gelir?

FSH hormonu nedir? FSH hormonu değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

FSH hormonu değeri kaç olmalıdır?

Zatürre neden olur ve nasıl geçer? Zatürre belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Zatürre bulaşıcı mıdır?

Zatürre bulaşıcı mıdır? İşte belirtileri

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.