İdrar yollarına iyi gelen turna yemişi nedir? Turna yemişinin faydaları

Turna yemişi kızılcık ve yaban mersiniyle aynı aileden gelen ve oldukça yüksek besin değerine sahip bir meyvedir. Antioksidan özelliği sayesinde birçok insan tarafından tüketilir. Kızılcık ailesinden gelen meyve, ekşi ve keskin bir tadı olmasından dolayı genellikle meyve suyu üretiminde ya da pasta ve çörek gibi ürünlerin içinde kullanılır. Ayrıca uzmanlar tarafından idrar yolu enfeksiyonu için turna yemişi önerilir. Peki bu meyvenin faydaları nelerdir, turna yemişi kimler tarafından kullanılmalıdır?
Turna yemişi, bataklıklarda veya sulak alanlarda yetişen yaprak dökmeyen bir çalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey doğu ve kuzey merkez bölgelerine özgüdür. Kökenleri Kuzey Amerika'ya dayanan bitki Kanada, Şili ve Amerika Birleşik Devletleri’nde tarım arazilerinde üretilir. Çalı; küçük ve koyu yeşil yapraklara, pembe çiçeklere ve yumurta şeklinde koyu kırmızı meyvelere sahiptir.
Turna yemişi, en çok idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisi için kullanılır. Ayrıca böbrek taşları, genişlemiş prostat, soğuk algınlığı ve diğer birçok hastalık için de faydalıdır. Yapılan araştırmalarda turna yemişi tüketmenin antibiyotiğe olan ihtiyacı azalttığı tespit edilir. A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, betakaroten ve lif bakımından oldukça zengindir. Düzenli tüketen kişilerin bağışıklık sistemine oldukça fayda sağladığı gözlemlenir. Kurutularak işlem gören meyvenin diyabet hastaları tarafından tüketilmeden önce bir doktora danışılması tavsiye edilir.
Turna yemişi kurusu faydalarının başında idrar yolu enfeksiyonu hastalıklarını iyileştirmesi gelir. Eski dönemlerde sık ve ağrılı idrara çıkmaya neden olan bakteriyel idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde halk ilacı olarak kullanılır. Meyvenin geleneksel tıp pratisyenleri tarafından bildirilen ilk kullanımı 1923'tedir. İdrarı asitleştirdiği ve böylece idrar yolu enfeksiyonuna neden olan bakterileri öldürdüğü öne sürülür. Daha yakın zamanda ise artan bilimsel ilgi ve laboratuvar araştırmaları, idrar yolu enfeksiyonları üzerindeki etkisini doğrular.
Harvard Tıp Fakültesi'nde 1994’te yapılan araştırma, düzenli olarak turna yemişi suyu tüketiminin yaşlı kadınların idrar yollarındaki bakteri miktarını azalttığını gösterir. Araştırmacılar, idrarın asitlenmesinden ziyade bitkinin kendine özgü yapısı sayesinde mesanenin iç yüzeyine bakterilerin yapışmasını engellediği sonucuna ulaşır. Turna yemişinin faydaları genel olarak şu şekildedir:
Tadının diğer kızılcıklara göre keskin ve acı olması sebebiyle yaş olarak tüketilmesi tavsiye edilmez. Genellikle kurutularak kullanılan meyve; ekmek, pasta ya da meyve suyu olarak tüketilebilir. Sosların veya salataların içine ekleyerek yiyebilirsiniz. Bol besleyici bitki, lif kaynağı özelliği sayesinde uzun süre acıkmanızı engeller. Kolay olarak tüketebilmeniz için turna yemişi ekstresi kullanabilirsiniz. Turna yemişi meyveleri, bitkinin asıl etken maddesi olan PAC (proantosiyanidin) içerir. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve amino asitlerle mineraller açısından zengindir. Serum kolesterolü düşürür. Vücudun yaşlanmasını geciktirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Turna yemişi özellikle C vitamini olmak üzere çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengin bir kaynaktır. Cildinizin, kaslarınızın ve kemiklerinizin bakımı için ihtiyaç duyduğunuz C vitamini yönünden zengindir. Metabolizma ve vücudun antioksidan sistemini geliştiren manganez içerir. İçeriğinde kanın pıhtılaşması için gerekli K1 vitamini bulunur. Çekirdeklerinden elde edilen yağda bol miktarda bulunan Omega 3 sayesinde beyin hücrelerinde hasar oluşmasını önler ve felç riskini azaltır. İçerdiği lif, bağırsak bakterilerini besleyen ve bakterilerin gelişmesine yardımcı olan bir tür probiyotiktir.
2018 yılında yapılan bir inceleme, prebiyotik lifin sindirim sağlığı üzerinde önemli derecede olumlu etkileri olduğunu bulur.
Meyvenin suyunda ise diyet lifi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle kuru turna yemişi lif açısından oldukça zengindir. Daha fazla lif özelliğiyle acıkmanızı önler ve kilo almanızı engeller. Tok tutması ve yüksek vitamin içeriğiyle oldukça besleyici bir üründür. Kahvaltılık gevrek içinde rahatlıkla tüketilebilir.
Sağlık uzmanları özellikle idrar yolu enfeksiyonunda çok fazla antibiyotik kullanıldığına dikkat çeker. Yapılan araştırmalar ise bu meyvenin tüketiminin hastalar üzerinde başarılı bir sonuç verdiğini gösterir. Bu anlamda turna yemişi idrar yolu enfeksiyonu sırasında ilaç ihtiyacını azaltabilir.
Uluslararası Polifenol ve Sağlık Konferansı’nda meyvenin sağlığa faydaları ve antibiyotik kullanımına alternatif olması araştırılır. Yeni araştırma sonucunda bitkinin antibiyotik ihtiyacını azalttığı bulgusuna varılır. Günlük 240 ml turna yemişi suyu tüketmek, idrar yolu enfeksiyonları tedavisinde kullanılan antibiyotik miktarını düşürmeye yönelik bir besin desteği olabilir. Antibakteriyel özelliği sayesinde bazı bakterilerin yapışarak idrar yolu enfeksiyonuna neden olmasını engeller. Vücudu temizler ve arınmayı sağlar. Özellikle kronikleşen vakalarda enfeksiyona karşı önleyici özelliği ön plana çıkar.
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