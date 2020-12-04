İdrar yollarına iyi gelen turna yemişi nedir? Turna yemişinin faydaları

Turna yemişi kızılcık ve yaban mersiniyle aynı aileden gelen ve oldukça yüksek besin değerine sahip bir meyvedir. Antioksidan özelliği sayesinde birçok insan tarafından tüketilir. Kızılcık ailesinden gelen meyve, ekşi ve keskin bir tadı olmasından dolayı genellikle meyve suyu üretiminde ya da pasta ve çörek gibi ürünlerin içinde kullanılır. Ayrıca uzmanlar tarafından idrar yolu enfeksiyonu için turna yemişi önerilir. Peki bu meyvenin faydaları nelerdir, turna yemişi kimler tarafından kullanılmalıdır?

Turna Yemişi Nedir?

Turna yemişi, bataklıklarda veya sulak alanlarda yetişen yaprak dökmeyen bir çalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey doğu ve kuzey merkez bölgelerine özgüdür. Kökenleri Kuzey Amerika'ya dayanan bitki Kanada, Şili ve Amerika Birleşik Devletleri’nde tarım arazilerinde üretilir. Çalı; küçük ve koyu yeşil yapraklara, pembe çiçeklere ve yumurta şeklinde koyu kırmızı meyvelere sahiptir.

Turna yemişi, en çok idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisi için kullanılır. Ayrıca böbrek taşları, genişlemiş prostat, soğuk algınlığı ve diğer birçok hastalık için de faydalıdır. Yapılan araştırmalarda turna yemişi tüketmenin antibiyotiğe olan ihtiyacı azalttığı tespit edilir. A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, betakaroten ve lif bakımından oldukça zengindir. Düzenli tüketen kişilerin bağışıklık sistemine oldukça fayda sağladığı gözlemlenir. Kurutularak işlem gören meyvenin diyabet hastaları tarafından tüketilmeden önce bir doktora danışılması tavsiye edilir.