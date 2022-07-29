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İdrar yolu enfeksiyonu doğal tedavisi

29.07.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdrar yaparken ağrı ve sancı yapan ve genellikle kadınların şikâyet ettiği idrar yolları enfeksiyonu için doktora gitmeden önce doğal yöntemlere deneyebilirsiniz. Mesane enfeksiyonu olarak da bilinen idrar yolu enfeksiyonu Genellikle bakterilerin mesaneden çıkıp üretraya geçtikten sonra tekrar yukarı taşınması nedeniyle oluşur. İdrar yolu enfeksiyonu ağrını çekmemek için mükemmel üçlüyü deneyebilirsiniz.

İdrar yolu enfeksiyonu doğal tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonları böbrekleri veya mesaneyi etkileyebilir. Acı verici bir süreç olan idrar yolu enfeksiyonları en çok kadınlarda görülür. Normal şartlarda sağlıklı bir insanın idrarında bakteri bulunmaz. Bakterilerin idrar yoluna girmesiyle enfeksiyon oluşur. Enfeksiyon; üretrayı, böbrekleri veya mesaneyi etkileyebilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının içinde en sık görülenlerin başında mesanenin enfeksiyonu olan sistit hastalığı gelmektedir. İdrar yolu enfeskyonu, idrar yolunun herhangi bir bölümünü etkileyebilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN DOĞAL TEDAVİSİ

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi için doktora gitmeden önce evde doğal tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz.

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NANE

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İdrar söktürme özelliğine sahip olan nane, vücuda giren mikroplarla savaşır. Tok karnına nane içerek enfeksiyonun hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz.

ELMA

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Elma, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. Kolesterolü düşürür, sindirim sistemini düzenler ve idrar yollarındaki sorunları giderir.

KEPEKLİ EKMEK

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B3 vitamini, demir, potasyum ve folik asit içerir. İdrar yolları enfeksiyonunu rahatlatmak için günde iki dilim kepekli ekmek tüketebilirsiniz.


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