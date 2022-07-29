İdrar yolu enfeksiyonu doğal tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonları böbrekleri veya mesaneyi etkileyebilir. Acı verici bir süreç olan idrar yolu enfeksiyonları en çok kadınlarda görülür. Normal şartlarda sağlıklı bir insanın idrarında bakteri bulunmaz. Bakterilerin idrar yoluna girmesiyle enfeksiyon oluşur. Enfeksiyon; üretrayı, böbrekleri veya mesaneyi etkileyebilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının içinde en sık görülenlerin başında mesanenin enfeksiyonu olan sistit hastalığı gelmektedir. İdrar yolu enfeskyonu, idrar yolunun herhangi bir bölümünü etkileyebilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN DOĞAL TEDAVİSİ

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi için doktora gitmeden önce evde doğal tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz.

NANE

İdrar söktürme özelliğine sahip olan nane, vücuda giren mikroplarla savaşır. Tok karnına nane içerek enfeksiyonun hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz.

ELMA

Elma, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. Kolesterolü düşürür, sindirim sistemini düzenler ve idrar yollarındaki sorunları giderir.

KEPEKLİ EKMEK

B3 vitamini, demir, potasyum ve folik asit içerir. İdrar yolları enfeksiyonunu rahatlatmak için günde iki dilim kepekli ekmek tüketebilirsiniz.



