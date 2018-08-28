"İdrarda protein kaçağı böbrek yetmezliğine sebep oluyor"

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Şahin, idrarda protein kaçağının böbrek yetmezliğine sebep olduğunu belirterek, "Günümüzde kronik böbrek yetersizliğinin ilk bulgusu idrarda protein kaçağıdır. Kronik böbrek yetersizliğine en çok neden olan hastalık diyabettir. Diyabetik hastalarda böbrek tutulumunun olup olmadığı idrarda protein tespiti ile anlaşılır." ifadelerini kullandı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, böbreklerin nefron adı verilen yapılardan oluştuğunu, sağlıklı bireylerde böbreklerin günde 180 litre kanı süzerek yaklaşık 1-1,5 litre idrar ile vücuttan toksinleri uzaklaştırdığını kaydetti.

Proteinlerin hücreleri oluşturan temel yapı taşlarından olduğunu vurgulayan Şahin, "Böbrekler, yaklaşık 1-1,5 litre idrar ile vücuttan toksinleri uzaklaştırır. Çok değerli olan protein, kan temizlenirken böbrekler tarafından tutulur. Sağlıklı bireylerde, idrarda standart ölçümlerde protein saptanmaz, duyarlı yöntemler ile yapılan ölçümlerde ise günlük 150 mg’dan daha az protein saptanabilir. Çeşitli durumlarda idrarda atılan protein miktarı 150 mg/günden fazla olabiliyor. Biz bunu idrarda protein kaçağı ya da proteinüri olarak adlandırıyoruz. İdrarda protein varlığını tespit etmek için tarama testi yapılmakta. Günün herhangi bir saatinde yapılabilen spot idrarda protein/kreatinin oranı proteinüri tanısında daha sık kullanılmakta." ifadelerini kullandı.