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İdrarınızın rengi sağlığınız hakkında önemli ipucu veriyor: Yardıma ihtiyacınız olabilir!

22.06.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvalete her çıktığınızda idrar rengi farklı olabilir. İdrar rengi dikkat etmeseniz de sağlığınız hakkında önemli ipuçları verebilir. En sağlıklı idrar rengi soluk saman renginde olanıdır. Eğer bir hastalığınız varsa veya vücudunuzu susuz bıraktıysanız idrar renginden durumu anlayarak müdahale edebilirsiniz.

İdrarınızın rengi sağlığınız hakkında önemli ipucu veriyor: Yardıma ihtiyacınız olabilir!

Dünya genelinde hava sıcaklıkları artıkça çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkmaya başladı. Sıcak havalarda dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri vücudunuzu susuz bırakmamanız olmalı. İdrar renginden yeterince su içip, içmediğinizi kontrol edebilirsiniz.

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İDRAR RENGİ NE ANLAMA GELİYOR?

İdrar esas olarak sudur ve vücudun kurtulmak istediği kimyasalları içerir. Genel bir kural olarak en sağlıklı idrar rengi açık saman renginde olandır. Ancak koyu sarı ve kokuyorsa susuz kaldığınızın açık bir göstergesidir.

SAMAN RENGİ

Ne çok açık ne de çok koyu. İdrarınız bu renkse her şey yolunda demektir.

KOYU SARI

Çişinizin rengi koyuysa, yeterince su içmediğinizi gösterir.

Dehidrasyon (Susuzluk) yorgunluğa, baş ağrısına ve mide bulantısına neden olabilir ve çok genç ve yaşlılar için daha ciddi sağlık sonuçları olabilir.

KIRMIZI

İdrar rengi kırmızı veya kırmızıya yakınsa muhtemelen kullandığınız bir ilaç yüzünden o renk olmuştur. Antibiyotik ve türevleri idrar renginizi değiştirebilir.

YEŞİL - MAVİ

İdrar rengi yeşil ve mavi tonlarındaysa depresyon tedavisi ilaçlarından birini kullanıyor olabilirsiniz. Romatoid artrit, osteoartrit ve omuz ağrısını gidermek için bir ilaç kullanıyorsanız onlar da idrar rengini değiştirebilir.

KOYU KAHVERENGİ

Mesane sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Koyu kahverengi ve kokulu idrar yapıyorsanız en kısa zamanda doktora görünmelisiniz.

KIRMIZI KAHVERENGİ

Sistit ve ağrılı mesane sendromu gibi durumlardan kaynaklanan idrar yolundaki kan yüzünden bu renk olabilir. En kısa sürede doktora başvurmalısınız.

TURUNCU

İdrar rengi turuncuysa, karaciğer hastalığından veya safra kanalındaki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.

İDRARINIZ KOKUYORSA...

Rengi ne olursa olsun idrarınız kokuyorsa, idrar yolu enfeksiyonu kapmış olabilirsiniz. Bu durumda en kısa zamanda bir doktora başvurmalısınız.

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1 Çok iyi
2 İyi
3 Uygun
4 Az susuz
5 Susuz
6 Çok susuz
7 Aşırı susuzluk


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idrar yolu enfeksiyonu
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