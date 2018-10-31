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İdrarıyla araç camlarını silerken yakalanıp gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 12:33 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de şişeye doldurduğu idrarıyla kırmızı ışıkta duran araçların zorla camlarını silip, sürücülerden para isteyen Tanju Ç. (30) ve 11 yaşındaki kardeşi Y.Ç.

İdrarıyla araç camlarını silerken yakalanıp gözaltına alındı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de şişeye doldurduğu idrarıyla kırmızı ışıkta duran araçların zorla camlarını silip, sürücülerden para isteyen Tanju Ç. (30) ve 11 yaşındaki kardeşi Y.Ç. gözaltına alındı. Gaspa teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan kardeşlerin üzerinde 'Rambo' da denilen bıçak ele geçirildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta, kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını silip, para isteyen kişiler hakkında, şikayet olması halinde gasptan işlem yapılarak adli makamlara teslim edileceğini açıkladı. Asayiş Şubesi, Toplum Destekli ve Çocuk Şubesi ekiplerince kent merkezindeki kavşak ve trafik ışıklarında sıkı denetim başlatıldı. Dün saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kartal kavşağında Tanju Ç. ve kardeşi Y.Ç.'nin kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını zorla temizlemeye çalışıp, sürücülerden para istediklerini belirlendi. Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde, Tanju Ç.'nin, idrarını bir şişeye yaptığı, ardından da bununla araçların camlarını sildiği ve sürücülerden para aldığı görüldü.
Harekete geçen Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Tanju Ç.'nin üzerinden, içine idrarını yaptığı şişe ve cam silici çıktı. Kardeşi Y.Ç.'nin üzerinde ise 50 santim uzunluğunda 'Rambo' da denilen bıçak ele geçirildi. Tanju Ç.'nin bıçağı, polisleri görünce kardeşine verdiği ortaya çıktı.
Araç sahiplerinden O.Y., Nevşehir'in Ürgüp ilçesi nüfusuna kayıtlı Tanju Ç. ve kardeşi Y.Ç.'den şikayetçi oldu. Y.Ç., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şubesi'ne teslim edildi.
İki şüpheli, işlemlerinin ardından gaspa teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

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İdrarıyla araç camlarını silerken yakalanıp gözaltına alındıİdrarıyla araç camlarını silerken yakalanıp gözaltına alındıİdrarıyla araç camlarını silerken yakalanıp gözaltına alındıİdrarıyla araç camlarını silerken yakalanıp gözaltına alındı

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